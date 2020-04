Come “riciclare” il riso rimasto il giorno prima: facciamo gli arancini (Di domenica 26 aprile 2020) Dalla cucina di Ultime Notizie Flash arriva oggi un piatto della cucina del “riciclo” o forse per usare un termine meno brutto, visto che parliamo di cibo, potremmo dire del recupero. Cosa fare se in casa sono rimasti degli ingredienti utili per preparare anche dell’altro? Vi avanza del riso? Allora vi proponiamo la ricetta degli arancini perfetta soprattutto se il riso è rimasto dal giorno prima. Cosa ci serve? Per gli arancini possiamo usare diverse tipologie di riso avanzato. Sarà perfetto ad esempio un bel piatto di risotto allo zafferano, che ci darà anche un bel ripieno giallo; sarà perfetto anche del riso in bianco che andremo poi a condire a nostro piacimento; perfetto anche del riso al sugo sia semplice che con ragù. Nel nostro caso abbiamo utilizzato del riso al sugo con piselli che era avanzato dal giorno prima quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 aprile 2020) Dalla cucina di Ultime Notizie Flash arriva oggi un piatto della cucina del “riciclo” o forse per usare un termine meno brutto, visto che parliamo di cibo, potremmo dire del recupero. Cosa fare se in casa sono rimasti degli ingredienti utili per preparare anche dell’altro? Vi avanza del? Allora vi proponiamo la ricetta degliperfetta soprattutto se ildal. Cosa ci serve? Per glipossiamo usare diverse tipologie diavanzato. Sarà perfetto ad esempio un bel piatto ditto allo zafferano, che ci darà anche un bel ripieno giallo; sarà perfetto anche delin bianco che andremo poi a condire a nostro piacimento; perfetto anche delal sugo sia semplice che con ragù. Nel nostro caso abbiamo utilizzato delal sugo con piselli che era avanzato dalquando ...

