Colosimo (FdI): “Esplosiva la situazione nell’hotel Capannelle di Roma” (Di domenica 26 aprile 2020) “La situazione all’interno dell’hotel Capannelle, nel quartiere Statuario, sta diventando sempre più esplosiva. Ieri sera si sono vissuti gli ennesimi momenti di tensione a causa del comportamento indisciplinato degli “ospiti” della struttura. Circolano notizie incontrollate sulla presenza di pazienti positivi che se asintomatici a maggior ragione devono rispettare l’obbligo dell’isolamento e non circolare indisturbati”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, e il consigliere municipale di FdI e vice presidente del Consiglio del VII municipio, Fulvio Giuliano. “Una mancanza di informazioni che non è più tollerabile e che potrebbe sfociare presto in una protesta di piazza. Già ieri una quarantina di residenti, giustamente preoccupati, si sono ... Leggi su secoloditalia Colosimo (FdI) : “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine”

Colosimo-Gallucci (FDI) : Sindaca Raggi intervenga per patrocinio ad Associazioni di Volontariato

Colosimo (Fdi) contro il sindaco di Cerveteri : abbandonata una famiglia in gravi difficoltà. Chieda scusa o si dimetta (Di domenica 26 aprile 2020) “Laall’interno dell’hotel, nel quartiere Statuario, sta diventando sempre più esplosiva. Ieri sera si sono vissuti gli ennesimi momenti di tensione a causa del comportamento indisciplinato degli “ospiti” della struttura. Circolano notizie incontrollate sulla presenza di pazienti positivi che se asintomatici a maggior ragione devono rispettare l’obbligo dell’isolamento e non circolare indisturbati”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara, e il consigliere municipale di FdI e vice presidente del Consiglio del VII municipio, Fulvio Giuliano. “Una mancanza di informazioni che non è più tollerabile e che potrebbe sfociare presto in una protesta di piazza. Già ieri una quarantina di residenti, giustamente preoccupati, si sono ...

SecolodItalia1 : Colosimo (FdI): “Esplosiva la situazione nell’hotel Capannelle di Roma” - gabiravanelli : RT @SecolodItalia1: Colosimo (FdI): “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine” - nicelivingspace : RT @SecolodItalia1: Colosimo (FdI): “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine” - RobiGippox : RT @SecolodItalia1: Colosimo (FdI): “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine” - BarbaraDamelia : RT @SecolodItalia1: Colosimo (FdI): “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine” -

Ultime Notizie dalla rete : Colosimo FdI Colosimo (FdI): "Esplosiva la situazione nell'hotel Capannelle di... Il Secolo d'Italia Coronavirus, giorni di tensione all’Hotel Covid Capannelle: polemiche. Centrodestra all'attacco

Cosi’ in una nota il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il consigliere municipale di FdI Fulvio Giuliano. “Si tratta – proseguono - di una mancanza di informazioni non più tollerabile e ...

Coronavirus, giorni di tensione all’Hotel Covid Capannelle. Giannini (Lega): “Fuori controllo, basta buonismi ma rimpatrio immediato”

Cosi’ in una nota il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il consigliere municipale di FdI Fulvio Giuliano. “Si tratta – proseguono - di una mancanza di informazioni non più tollerabile e ...

Cosi’ in una nota il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il consigliere municipale di FdI Fulvio Giuliano. “Si tratta – proseguono - di una mancanza di informazioni non più tollerabile e ...Cosi’ in una nota il consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo e il consigliere municipale di FdI Fulvio Giuliano. “Si tratta – proseguono - di una mancanza di informazioni non più tollerabile e ...