Classifica contagi coronavirus nel mondo | contagi | morti e guarigioni USA in testa

L'emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L'Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI AL 26 APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 964.075 (54.375 morti) 2. Spagna 223.759 (22.902 morti) 3. Italia 197.675 (26.644 morti) 4. Francia 161.488 (22.614 morti) 5. Germania 157.026 (5.880 morti) 6. Gran Bretagna 151.840 (20.732 morti) 7. Turchia 107.773 (2.706 morti) 8. Iran 90.481 (5.710 morti) 9. Cina 82.827 (4.632 morti) 10. Russia 80.949

