"Cialtroni". Vede Massimo Ranieri in tv e sbotta contro la Rai: lo sfogo di Maria Giovanna Maglie, che finisce nel mirino (Di domenica 26 aprile 2020) Dito puntato contro la Rai, quello di Maria Giovanna Maglie, che passa all'attacco su Twitter nella serata di sabato 25 aprile. Su Rai 1 infatti veniva trasmesso Sogno o Son Desto, nella sua prima edizione, lo storico show musicale condotto da Massimo Ranieri. Uno spettacolo che la Maglie mostra di apprezzare, mentre non apprezza affatto le scelte della dirigenza di Viale Mazzini. "Rai 1 ai tempi del virus cinese. Sogno o son desto di Massimo Ranieri forse alla 300esima replica dal 2014 - premette -. Eppure funziona alla grande sempre perché è un artista. Dev'essere per questo che non gli fanno fare più niente. Cialtroni", conclude la Maglie picchiando duro. E - in Rai - chi ha orecchie per intendere intenda... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Dito puntatola Rai, quello diGiovanna Maglie, che passa all'attacco su Twitter nella serata di sabato 25 aprile. Su Rai 1 infatti veniva trasmesso Sogno o Son Desto, nella sua prima edizione, lo storico show musicale condotto da. Uno spettacolo che la Maglie mostra di apprezzare, mentre non apprezza affatto le scelte della dirigenza di Viale Mazzini. "Rai 1 ai tempi del virus cinese. Sogno o son desto diforse alla 300esima replica dal 2014 - premette -. Eppure funziona alla grande sempre perché è un artista. Dev'essere per questo che non gli fanno fare più niente.", conclude la Maglie picchiando duro. E - in Rai - chi ha orecchie per intendere intenda...

Noovyis : ('Cialtroni'. Vede Massimo Ranieri in tv e sbotta contro la Rai: lo sfogo di Maria Giovanna Maglie, che finisce nel… - Roby15489777 : RT @RiccardoBrumot1: Cialtroni e controcialtroni in onda sul 9, in effetti Bersani in tv non lo si vede quasi mai...c'è più lui del #Corona… - M4rk0On1 : @Gioannen Non hai capito fenomeno. Sono dei 5stelle e anche esagerando o sbagliando, sono sempre meglio di tutti.… - saleon_official : @gladiatoremassi ci onori...??e per forza!!in un paese di ciechi quello che vede con un solo occhio è il migliore??..… - Mefistofelico : @Mau_Zaccaria @FabrizioDelpret Sono sicuro che sia tu che i tuoi 'leadersss' avreste saputo fare di meglio. Si vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Cialtroni Vede Virologi – Pregliasco: “Anticipare l’apertura è aumentare i contatti”. Burioni: “Vince la scienza non i cialtroni” Italia Sera Maria Giovanna Maglie contro la Rai: "Massimo Ranieri non fa più nulla' Cialtroni"

"Rai 1 ai tempi del virus cinese. Sogno o son desto di Massimo Ranieri forse alla 300esima replica dal 2014 - premette -. Eppure funziona alla grande sempre perché è un artista. Dev'essere per questo ...

Modena. «Virus meno forte? Non è vero E in autunno può tornare Stop ai cialtroni in tv»

Di conseguenza si diffondono fake news. Sarebbe il caso che chi dà spazio a costoro si informi prima sui loro curriculum e su cosa hanno pubblicato scientificamente. È facile andare su alcuni motori ...

"Rai 1 ai tempi del virus cinese. Sogno o son desto di Massimo Ranieri forse alla 300esima replica dal 2014 - premette -. Eppure funziona alla grande sempre perché è un artista. Dev'essere per questo ...Di conseguenza si diffondono fake news. Sarebbe il caso che chi dà spazio a costoro si informi prima sui loro curriculum e su cosa hanno pubblicato scientificamente. È facile andare su alcuni motori ...