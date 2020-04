“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 26 aprile 2020 – Roberto Fico | Renzo Piano

Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra san Marco, uno dei quattro evangelisti, il primo che ha scritto il Vangelo, in uno stile mol… - NicolaPorro : Il #25aprile al tempo del #coronavirus? Sarà ricordato per #BellaCiao intonata sui balconi (che evento!). Il commen… - Roberto_Fico : Aldo Masullo è stato uno dei più grandi pensatori del nostro tempo. Filosofo, docente universitario, parlamentare:… - martafana : «Ci sara' una stagione intensa di riforme, cambiare quelle cose che nel paese non vanno da tempo» ??Un salario mini… - Contz : RT @sonounprecario: Più sento ascoltare #Conte, più mi rendo conto che il paese reale sia una realtà parallela che non mi appartiene da tem… -

Ultime Notizie dalla rete : “Che tempo Globale aramide Mercata 2020-2029 | Prospettive e opportunità nelle regioni governare con previsioni al 2029 Genova Gay