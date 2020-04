Cecchi Paone contro Antonella Elia: "Guastatrice" - (Di domenica 26 aprile 2020) Ludovica Marchese Alessandro Cecchi Paone risponde allo sgomento di chi è rimasto sbalordito davanti al comportamento della Elia nella casa del Grande Fratello mostrando una certa disapprovazione. Tuttavia, ammette quanto il suo personaggio possa funzionare nel contesto della televisione italiana Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha vissuto numerosi alti e bassi: dalla complicità nata con Aristide Malnati, al rapporto altalenante con Antonio Zequila, Adriana Volpe e Licia Nunez, per non parlare delle discussioni con Patrick Pugliese e delle aggressioni fisiche e verbali con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Insomma, il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia ha davvero diviso l’opinione pubblica. Un chiaro punto di vista espresso da un telespettatore della quarta edizione del ... Leggi su ilgiornale Un posto al sole - fan contro la Rai. Cecchi Paone : “Troppo severo”

JantasOO : @Astrocolo @Keepo_7 Ma Cecchi Paone ha aperto gli occhi e lo ha pisciato o lavorano ancora insieme? - Keepo_7 : @JantasOO @Astrocolo Personaggio pazzesco, ho letto che in realtà si è offerto lui gratis per lavorare per Cecchi Paone - bnotizie : Antonella Elia asfaltata da Alessandro Cecchi Paone: `Lei è la guastatrice` - VelvetGossip - bnotizie : Uomini e Donne, fan preoccupato. Cecchi Paone: `Reality a rischio` | LaNostraTv - bnotizie : Uomini e Donne, fan preoccupato. Cecchi Paone: `Reality a rischio` | LaNostraTv -

Uno dei tanti fan dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ha scritto a ‘La Posta’ di Alessandro Cecchi Paone un messaggio molto forte. Il telespettatore si augura che la Elia possa sparire ...

Uomini e Donne, fan preoccupato. Cecchi Paone: “Reality a rischio”

Sulla sua rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo Tv, l’opinionista e conduttore ha spiegato a un fan pche a causa del coronavirus molti reality show sono a rischio e che la televisione ...

