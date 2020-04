Cavani Juventus, Di Marzio: «Paratici è innamorato di lui» (Di domenica 26 aprile 2020) Calciomercato Juventus, suggestione Cavani per il dopo Higuain? Le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio sulla punta del PSG Nel rispondere a una domanda di un tifoso inviata alla redazione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità di vedere Edinson Cavani alla Juventus in caso di partenza di Gonzalo Higuain. «Cavani possibile sostituto di Higuain alla Juve? Che Paratici sia innamorato calcisticamente di lui è vero. Higuain arrivò alla Juve perché Cavani disse no. Paratici lo incontro’ più volte, ma il giocatore restò a Parigi. Ha il contratto in scadenza, ma credo che la Juve punti un obiettivo più giovane. Il feeling parte da molto lontano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 aprile 2020) Calciomercato, suggestioneper il dopo Higuain? Le dichiarazioni di Gianluca Disulla punta del PSG Nel rispondere a una domanda di un tifoso inviata alla redazione di Sky Sport, Gianluca Diha parlato della possibilità di vedere Edinsonallain caso di partenza di Gonzalo Higuain. «possibile sostituto di Higuain alla Juve? Chesiacalcisticamente di lui è vero. Higuain arrivò alla Juve perchédisse no.lo incontro’ più volte, ma il giocatore restò a Parigi. Ha il contratto in scadenza, ma credo che la Juve punti un obiettivo più giovane. Il feeling parte da molto lontano». Leggi su Calcionews24.com

Nel rispondere a una domanda di un tifoso inviata alla redazione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità di vedere Edinson Cavani alla Juventus in caso di partenza di Gonzalo ...

Calciomercato Inter, se il Psg riscatta Icardi l'obiettivo sarà Cavani

Mauro Icardi non tornerà all'Inter e al momento è questa l'unica certezza sul suo futuro. Negli ultimi giorni circola con insistenza l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta a investire ...

Nel rispondere a una domanda di un tifoso inviata alla redazione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità di vedere Edinson Cavani alla Juventus in caso di partenza di Gonzalo Higuain.

Calciomercato Inter, se il Psg riscatta Icardi l'obiettivo sarà Cavani

Mauro Icardi non tornerà all'Inter e al momento è questa l'unica certezza sul suo futuro. Negli ultimi giorni circola con insistenza l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta a investire ...