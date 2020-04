Caterina Balivo | su Instagram parla del piccolo “infortunio” del marito

Leggi su dilei

(Di domenica 26 aprile 2020)è una delle grandi protagoniste diin questo periodo: la conduttrice sta trascorrendo la quarantena in casa con suoe i figli Guido Alberto e Cora, e sta tenendo compagnia ai suoi fan con il format social My Next Book. Tra le dirette quotidiane sul suo profilo, con il programma dedicato ai libri che la vede protagonista insieme a Guido Maria Brera, la presentatrice condivide anche tanti momenti della sua vita privata: nelle sue stories infatti appaiono spesso i suoi bambini e il, tra siparietti divertenti, compiti, giochi e non solo. Lainfatti ha raccontato di un“infortunio” di Guido Maria Brera, mostrando la piccola Cora che metteva un cerotto colorato sul piede del papà. “Cora quindi hai medicato? Menomale, perché qui fanno per partite di calcio e poi chi si fa male è sempre ...