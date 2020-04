Carlo Bonomi al Governo: "Sono 5 settimane che chiedo invano come si riapre" (Di domenica 26 aprile 2020) “Sono 5 settimane che chiedo come intendono riaprire, siamo alla soglia del 4 maggio senza sapere come si farà”. Per Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, è già scaduto il tempo massimo per il Governo per dare indicazioni e regole sulla Fase 2. Intervistato da Mezz’ora in più, su Raitre, il nuovo leader degli industriali premette che “non è mai stata nelle corde di Confindustria la contrapposizione fra l’economia e la salute”. Aggiunge tuttavia che “non si mette in sicuro la salute dei lavoratori chiudendo le imprese, ma dipende da come modifichiamo e mettiamo in sicurezza le imprese per garantire la salute dei lavoratori”.Secondo Bonomi, “l’Europa sta facendo quello che deve fare, siamo molto fieri e orgogliosi di essere rappresentati da Gentiloni, ma i compiti li dobbiamo fare ... Leggi su huffingtonpost Carlo Bonomi eletto presidente di Confindustria

