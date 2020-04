Cambio gomme estivo entro il 15 maggio?

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 aprile 2020) In Italia, a partire dal 15 aprile 2020, è in vigore l’obbligo del cambio gomme da quelle invernali a quelle estive. La circolare della Motorizzazione Civile n.1049/2014 prevede trenta giorni di tolleranza. Quindi gli automobilisti italiani hanno tempo fino al 15 maggio 2020 per il cambio gomme. Nel Decreto Cura Italia non è stata inserita alcuna proroga per gli automobilisti. La sanzione parte da 422 euro.