Calciomercato Napoli, crolla il valore di Kalidou Koulibaly: da 100 a 40-50 milioni di Euro (Di domenica 26 aprile 2020) La scorsa estate non sarebbero bastati 100 milioni di Euro per far partire Kalidou Koulibaly, ma le voci di mercato sul senegalese non si sono mai interrotte. Manchester United e Paris Saint-Germain, in primis, sono a caccia del difensore. Il recente rendimento al di sotto degli standard del giocatore, unitamente all’emergenza improvvisa del Coronavirus, hanno fatto però calare non poco il prezzo del cartellino del centrale. I dati Transfermarkt parlano di un valore attuale, aggiornato ad aprile, di soli 56 milioni di Euro. Quello del CIES, datato marzo, se possibile va ancora più giù: 40, massimo 50 milioni di Euro. Si tratta del risultato di un algoritmo che probabilmente non piacerà molto ad Aurelio De Laurentiis. Il Napoli chiederà sicuramente quanto più ritiene opportuno e magari il presidente riuscirà pure a spuntarla. Al ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - Carlo Ancelotti vuole Allan e Hirving Lozano all’Everton

Calciomercato Napoli - asse con l'Everton : Kean in azzurro?

