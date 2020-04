Calcio, quando ricominciano i campionati esteri? Bundesliga verso il 9 maggio; le ipotesi per Liga, Premier League e Ligue1 (Di domenica 26 aprile 2020) Il coronavirus ha costretto allo stop il mondo del Calcio e dello sport in generale. Nelle ultime settimane le varie leghe sono a lavoro per capire come poter ricominciare i campionati, seguendo l’invito della Uefa. L’organo politico del Calcio europeo, infatti, ha stabilito che ci sarà tempo fino al prossimo 2 agosto per terminare le competizioni nazionali prima di lasciare spazio alla Champions League e all’Europa League. Il primo campionato a ripartire dovrebbe essere la Bundesliga. I giocatori si stanno già allenando da settimane e sarebbero pronti a rientrare in campo il prossimo 9 maggio. Sono, però, ancora molti i dubbi in merito. Secondo “Der Spiegel” il Ministero del Lavoro della Germania ha emesso delle direttive in materia di sicurezza per la Bundesliga chiedendo che i calciatori indossino ... Leggi su oasport “Mio padre non voleva giocassi a calcio - quando l’ha scoperto mi ha dato una sberla” : Diawara confessa

Storie dell’altro calcio – Quando il portiere Tubo Gómez si mise a leggere il giornale durante Chivas-Atlas - il Clásico di Guadalajara

Calcio Napoli - domenica 22 aprile : quando si vinse il secondo scudetto e si sfiorò il terzo (Di domenica 26 aprile 2020) Il coronavirus ha costretto allo stop il mondo dele dello sport in generale. Nelle ultime settimane le varie leghe sono a lavoro per capire come poter ricominciare i, seguendo l’invito della Uefa. L’organo politico deleuropeo, infatti, ha stabilito che ci sarà tempo fino al prossimo 2 agosto per terminare le competizioni nazionali prima di lasciare spazio alla Champions League e all’Europa League. Il primo campionato a ripartire dovrebbe essere la. I giocatori si stanno già allenando da settimane e sarebbero pronti a rientrare in campo il prossimo 9. Sono, però, ancora molti i dubbi in merito. Secondo “Der Spiegel” il Ministero del Lavoro della Germania ha emesso delle direttive in materia di sicurezza per lachiedendo che i calciatori indossino ...

5rsMegafono : POSSIBILE PROMOZIONE? Con il calcio ancora bloccato a causa del #Covid19 la società rossonera chiede di poter dispu… - gesalquadrato : RT @LorenzoPace3: @Fletcher_Lynd Conosco giornalisti politici seri e preparati che quando parlano di Juve si trasformano in complottisti co… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: PIPITA - Higuain: 'Amo mia madre più del calcio, quando andai via da Napoli piansi, ma con ADL non c'era affinità, Juv… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: PIPITA - Higuain: 'Amo mia madre più del calcio, quando andai via da Napoli piansi, ma con ADL non c'era affinità, Juv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PIPITA - Higuain: 'Amo mia madre più del calcio, quando andai via da Napoli piansi, ma con ADL non c'era affinità, Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio quando Storie dell’altro calcio – Quando il portiere Tubo Gómez si mise a leggere il giornale durante… Il Fatto Quotidiano PASQUAL A FV, Il calcio riparta ma prima la salute

Al primo posto deve essere messa la salute dei calciatori ma mi auguro che si possa ripartire perché il calcio è un’industria importante per l’Italia: questo vorrebbe dire che la situazione in Italia ...

Quando l’incubo della sospensione dei campionati torna a galla: l’incredibile storia di uno dei più forti giocatori viola degli ultimi anni

Era il 2012 quando il campionato egiziano fu sospeso dalla federazione per ben due anni a seguito del caos scoppiato allo stadio di Port Said dovuto allo scontro tra tifoserie avversarie. Quel giorno ...

Al primo posto deve essere messa la salute dei calciatori ma mi auguro che si possa ripartire perché il calcio è un’industria importante per l’Italia: questo vorrebbe dire che la situazione in Italia ...Era il 2012 quando il campionato egiziano fu sospeso dalla federazione per ben due anni a seguito del caos scoppiato allo stadio di Port Said dovuto allo scontro tra tifoserie avversarie. Quel giorno ...