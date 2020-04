Calcio | l’avvocato Giampiero Falasca sui contagi in Serie A | “I club rischiano

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) I dubbi e le perplessità su una possibile ripresa e chiosa del campionato didiA non mancano. I rischi sulla salute, infatti, non sono pochi e in un contesto nel quale isono ancora presenti, pur in numero assai inferiore rispetto a qualche settimana fa, non c’è così tanta tranquillità. Inoltre, il famoso protocollo pubblicato dalla Figc non convince al 100% e la domanda che gli addetti ai lavori si fanno è la seguente: se un calciatore dovesse contrarre il virus, di chi sarà la responsabilità? A rispondere a questo quesito è, avvocato giuslavorista esperto di sport, che da questo punto di vista ha dichiarato: “L’eventualità di nuovitra i giocatori, se e quando ricominceranno allenamenti e partite, rappresenta per unil rischio di essere chiamato a ...