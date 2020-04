Brad Pitt imita l' immunologo Anthony Fauci | Trump si è preso alcune

ferrazza : Brad Pitt che fa Anthony Fauci. Da noi Beppe Fiorello si sta già riscaldando. Ovviamente li fa tutti. - sonolucadini : Fauci aveva detto 'Se mi deve imitare qualcuno vorrei fosse Brad Pitt', e lui lo accontenta: aprite il casting per… - Open_gol : Il tributo dell'attore all'uomo impegnato ad affrontare l'emergenza sanitaria negli Stati Uniti e le dichiarazioni… - summerofciuccio : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. - nanaonweb : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti aveva indicato, ironicamente, Brad Pitt come l’attore che avrebbe preferito lo impersonasse, e ...Nel monologo di apertura dell’ultimo episodio del Saturday Night Live, l’attore Brad Pitt ha proposto una notevole imitazione dell’immunologo Anthony Fauci, e lo ha rappresentato in una delle attività ...