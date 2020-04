Brad Pitt imita il dottor Fauci e distrugge Trump (VIDEO) (Di domenica 26 aprile 2020) Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti nonché primo consigliere scientifico della Casa Bianca da anni, l’aveva detto: “Mi piacerebbe che fosse Brad Pitt a impersonarmi un giorno”. Ed ecco qua. Al Saturday Night Live, ieri sera, Brad Pitt s’è trasformato per qualche minuto nel capo della task force anti-coronavirus americana, e ha usato l’imitazione per distruggere letteralmente il Presidente Trump. Pitt-Fauci ha passato in rassegna i commenti sulla gestione della pandemia di Trump, tutte le sue gaffe fino alla più clamorosa, l’ultima, nella quale immagina l’ingestione di disinfettante per uccidere il virus. Alla fine dello sketch, l’attore torna in sé e ringrazia Fauci per la sua “calma e chiarezza in questo periodo ... Leggi su ilnapolista Val Kilmer : “Non vedevo l’ora di baciare Angelina Jolie”. Poi arrivò Brad Pitt

