Brad Pitt imita Anthony Fauci che smonta le sparate di Trump sul Coronavirus – Il video

(Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta«Buonasera, sono». Il nome è quello del più noto immunologo degli Stati Uniti e principale consigliere scientifico del presidente Donaldper l’emergenza. Ma il volto e la voce sono di. La star di Hollywood si è messo nei panni didurante l’ultima puntata del famoso show televisivo Saturday Night Live per fare un “fact-checking” ironico sulle affermazioni più stravaganti del presidente americano, che qualche giorno fa aveva ipotizzato l’ingestione dei prodotti igienizzanti come possibile terapia anti-. Era stato proprio il Dr.a indicare, in modo ironico,come l’attore che avrebbe preferito che lo impersonasse nello sketch. Tra le frasi memorabili con cuibersaglia...

ferrazza : Brad Pitt che fa Anthony Fauci. Da noi Beppe Fiorello si sta già riscaldando. Ovviamente li fa tutti. - sonolucadini : Fauci aveva detto 'Se mi deve imitare qualcuno vorrei fosse Brad Pitt', e lui lo accontenta: aprite il casting per… - Open_gol : Il tributo dell'attore all'uomo impegnato ad affrontare l'emergenza sanitaria negli Stati Uniti e le dichiarazioni… - saravbsmith : RT @simonasiri: Qui c’è Brad Pitt che fa il dottor Fauci, ma dovete vederlo fino in fondo. E prego, niente di che. #SNLAtHome - RobyrobsB : RT @JamesLucasIT: Brad Pitt, nei panni del dottor Anthony Fauci, passa in rassegna alcune gaffe di Donald Trump. -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Ieri sera è andata in onda sulla NBC una nuova edizione del Saturday Night Live in versione “a casa” (con contributi registrati senza il pubblico e non in studio), e il protagonista del tradizionale ...Lo sketch. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti aveva indicato, ironicamente, Brad Pitt come l'attore che avrebbe preferito lo impersona ...