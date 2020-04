Bonus bollette, rinnovo automatico per tutti i beneficiari? (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 2021 i Bonus corrente, Bonus gas e Bonus acqua verranno rinnovati automaticamente nel caso in cui lo stato di disagio economico delle famiglie beneficiarie dovesse permanere. Questo quanto prevede la normativa attuale che, però, l’ARERA vorrebbe modificare. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, infatti, ha invitato il Parlamento a rivedere il tutto, anticipando le tempistiche. Secondo l’ARERA, infatti, molte famiglie che oggi usufruiscono dei Bonus sociali su energia elettrica, gas e acqua avrebbero non poche difficoltà a presentare domanda di rinnovo. Il funzionamento “a intermittenza” di patronati e CAF, al quale si unisce lo smart working dei dipendenti pubblici, fa sì che molte persone non riescano a presentare domanda di rinnovo. La soluzione, secondo l’Autorità, starebbe dunque nel rinnovo ... Leggi su quifinanza Nuovo Decreto Aprile : slitta il Consiglio dei Ministri. Bonus 800 euro - sconto affitti e bollette - reddito di emergenza. Novità in arrivo

