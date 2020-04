Bonus 600 euro, non servirà una nuova domanda! Rinnovo automatico per chi lo ha già ricevuto: l’annuncio di Conte (Di domenica 26 aprile 2020) Si è appena conclusa la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: così come accaduto a marzo con il Bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare giovedì 30, dovrebbe esserci un Bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. In merito il Premier in conferenza stampa non ha specificando però di che importo si tratti: “Potrebbe essere rinnovato automaticamente il Bonus per chi ha avuto diritto ai 600 euro, mentre saranno erogati contributi a fondo perduto per le piccole imprese con meno di dieci dipendenti“. Le domande, invece, per chi non lo aveva fatto a marzo, per ottenere il Bonus dovranno essere inoltrate all’INPS o alle casse di riferimento per i vari ordini professionali. I ... Leggi su oasport Bonus 600 euro Inps : respinte 400 mila domande - ecco le motivazioni

Cambio IBAN per domanda bonus 600 euro INPS attivo dal 25 aprile

