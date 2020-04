infoitinterno : Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti giovedì 23 aprile - infoitinterno : Diretta regione Lombardia 23 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook - Dome689 : Coronavirus, meno di 1000 nuovi contagi in Lombardia e 163 morti in un giorno. Migliorano i dati a Milano: 219 posi… - BlitzQuotidiano : Coronavirus, meno casi anche in Lombardia. Solo 80 a Milano città. Altri 163 morti - Dome689 : Coronavirus, meno di 1000 nuovi contagi in Lombardia e 163 morti in un giorno. Migliorano i dati a Milano: 219 posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 26 aprile Il Sussidiario.net Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video, dati coronavirus 26 aprile

Dovrebbe tornare oggi la consueta conferenza stampa dalla Regione Lombardia per informare sul bollettino coronavirus del 26 aprile dopo che ieri invece sono emersi sono i dati aggiornati senza il ...

Coronavirus Ciociaria, focolaio al "San Benedetto": chiusi due reparti e la farmacia

Nel bollettino regionale dopo la consueta task-forse per il Covid-19 ... Tra le aree geografiche con la percentuale maggiore di deceduti si segnalano la Lombardia con il 55,8%, l'Emilia Romagna con il ...

Dovrebbe tornare oggi la consueta conferenza stampa dalla Regione Lombardia per informare sul bollettino coronavirus del 26 aprile dopo che ieri invece sono emersi sono i dati aggiornati senza il ...Nel bollettino regionale dopo la consueta task-forse per il Covid-19 ... Tra le aree geografiche con la percentuale maggiore di deceduti si segnalano la Lombardia con il 55,8%, l'Emilia Romagna con il ...