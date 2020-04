Bollettino Coronavirus oggi 26 aprile | 260 morti nelle ultime 24 ore | tornano a salire i

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) Luci e ombre nell’ultimodiffuso dalla Protezione civile. I dati pubblicatievidenziano un deciso calo nel numero delle vittime da24 ore si registrano 260 nuovi(ieri erano 415). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.644. In leggero aumento però i casi attivi: se ieri vi era stata una diminuzione di 680 unità,si registrano 256 nuovi positivi, dato che porta il totale a 106.103 (ieri erano in totale 105.847). Complessivamente, i casi complessivi di persone colpite dal famigerato virus dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 197.675, con un incremento di 2.324 in un giorno (ieri l’incremento era di +2.357).sono stati effettuati 65.387 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.707.743. Per ...