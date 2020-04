Bollettino coronavirus 26 aprile 2020 della protezione civile (Di domenica 26 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 26 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? Le buone notizie per fortuna continuano: da sei giorni consecutivi si registra un calo dei malati. Al tempo stesso, anche se ancora troppo lentamente, si abbassa il numero dei decessi, mentre le terapie intensive continuano a svuotarsi di pazienti. Sembra proprio che la quarantena stia apportando i benefici sperati e anche se non siamo ancora fuori dall’emergenza, la speranza di uscirne il prima possibile sale. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Un altro dato confortante per quanto riguarda l’Italia è che migliora sensibilmente anche la situazione in Lombardia, la regione più colpita: a Milano si sono registrati soltanto 80 nuovi casi nelle ultime 24 ore e i decessi in tutta la regione sono stati 163. Sono ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - il bollettino di oggi domenica 26 aprile 2020

Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa dati 26 aprile

