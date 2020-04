Blade Runner 2049 | film su Rai 3 domenica 26 aprile Stasera in tv

Leggi su tvsoap

(Di domenica 26 aprile 2020)26su Rai 3 va in onda un importanteprodotto nel 2017, che costituisce in un certo senso la continuazione del “” di trent’anni prima (non per niente tra i protagonisti c’è anche Harrison Ford): si tratta dipellicola diretta da Denis Villeneuve.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: BELA torna e scopre che Lucy ama PaulEcco in estrema sintesi la trama: L’agente K della polizia, nuovointerpretato da Ryan Gosling, scopre un segreto che potrebbe minacciare l’intera società di oggi e farla andare in tilt. “K” allora si mette alla ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), ex cacciatore di replicanti scomparso da più di trent’anni, ma intanto le forze nemiche tentano in tutti i modi di far sì che K non possa svelare la ...