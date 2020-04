Bill Gates metterà i fondi necessari per produrre e distribuire il vaccino nel mondo (Di domenica 26 aprile 2020) Solo un paio di anni fa Bill Gates parlava di una grande e imprevista pandemia che avrebbe potuto uccidere in pochissimo tempo fino a 33 milioni di persone. Già allora l’uomo, tra i più ricchi e influenti del pianeta, aveva deciso di attivarsi con un piano di prevenzione delle malattie infettive e di vaccinazione cercando anche di sensibilizzare Trump. Risulta tristemente ironico, ad aprile 2020, guardare a quanto detto giusto due anni fa dal magnate. A confermarsi non è solo la previsione di pandemia, però, ma anche l’intenzione di Gates di finanziare il vaccino di Oxford qualora dovesse funzionare così da produrlo su larga scala e distribuirlo in tutto il mondo. LEGGI ANCHE >>> Roberto Fiore dice che Bill Gates è l’anticristo da Manhattan perché sostiene che le messe saranno sospese per 18 mesi ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Bill Gates : “Se le ricerche sul vaccino risulteranno efficaci - le finanzierò io”

