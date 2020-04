Bill Gates: “Finanzierò la distribuzione globale del vaccino per il Coronavirus” (Di domenica 26 aprile 2020) Bill Gates, secondo uomo più ricco al mondo dopo il fondatore di Amazon Jeff Bezos, non è famoso solo per essere il principale fondatore dell’azienda informatica Microsoft, ma anche per la sua rinomata filantropia. Non poteva dunque mancare il suo apporto durante la pandemia da Coronavirus. Tramite la sua fondazione, che gestisce insieme alla moglie Melinda, l’imprenditore statunitense non si accontenta di finanziare ben 7 studi diversi alla ricerca di un vaccino per il Coronavirus. In questi giorni, Bill Gates ha dichiarato al Times che se la ricerca in corso all’Università di Oxford dovesse funzionare, finanzierà la distribuzione del vaccino a livello globale. I Gates in prima fila nella lotta alle malattie Secondo il Financial Times, la fondazione filantropica dei coniugi Gates è la più ricca al mondo. In questi mesi ... Leggi su thesocialpost Bill Gates metterà i fondi necessari per produrre e distribuire il vaccino nel mondo

Coronavirus - Bill Gates : “Se le ricerche sul vaccino risulteranno efficaci - le finanzierò io”

