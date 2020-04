Berlusconi, “no” alla sfiducia a Gualtieri? Tutta la verità: la mossa per liberarci da Conte, come e quando (Di domenica 26 aprile 2020) Silvio Berlusconi prepara le mosse per smarcarsi dal centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La conferma è arrivata quando il leader di Forza Italia ha detto "no" alla mozione di sfiducia proposta dalla Lega nei confronti di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia. "Politicamente inappropriata", così la definisce il Giornale la decisione del Carroccio che vede l'opposizione del Cav. È questo - secondo il quotidiano diretto da Sallusti - il senso dei ragionamenti di Berlusconi durante la videoconferenza con il Coordinamento di presidenza azzurro. In realtà però il "no" potrebbe aver dietro un'altra motivazione: la sfiducia, infatti potrebbe non passare in Parlamento. Motivo, questo, potrebbe avere l'effetto contrario: ossia rinsaldare nei fatti il governo, che può farsi forte di un nuovo voto parlamentare a suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Silvioprepara le mosse per smarcarsi dal centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La conferma è arrivata quando il leader di Forza Italia ha detto "no"mozione diproposta dLega nei confronti di Roberto, ministro dell'Economia. "Politicamente inappropriata", così la definisce il Giornale la decisione del Carroccio che vede l'opposizione del Cav. È questo - secondo il quotidiano diretto da Sallusti - il senso dei ragionamenti didurante la videoconferenza con il Coordinamento di presidenza azzurro. In realtà però il "no" potrebbe aver dietro un'altra motivazione: la, infatti potrebbe non passare in Parlamento. Motivo, questo, potrebbe avere l'effetto contrario: ossia rinsaldare nei fatti il governo, che può farsi forte di un nuovo voto parlamentare a suo ...

