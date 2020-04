Benedetta Rossi dice a suo marito | “Tu dici che parlo male”

Leggi su bigodino

(Di domenica 26 aprile 2020)è rinomata per essere una delle cuoche casalinghe più amate d’Italia. Le sue ricette pubblicate sul suo canale YouTube, ma anche quelle trasmesse in TV nel programma Fatto in Casa Per Voi, hanno riscontrato un gran successo. Ildiha fatto un video divertente nelle sue storie di Instagram in cui prende in giro la moglie per il suo accento: “Attenzione attenzione, questa qui, guardatela con gli occhi chiusi che sembra un po’ così è prima in tendenze su YouTube” esclama ildi. View this post on Instagram Oggi vediamo insieme come fare la piadina fatta in casa, una ricetta tradizionale semplice e veloce da preparare, perfetta per una cena in famiglia, anche dell’ultimo minuto. Pochi e semplici ingredienti, che tutti abbiamo in ...