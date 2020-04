Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede lunedì 27 aprile 2020, anticipazioni (Di domenica 26 aprile 2020) Nuova settimana su Canale 5 in compagnia delle tre soap pomeridiane. Scopriamo insieme, attraverso le nostre anticipazioni, che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto lunedì 27 aprile 2020.Leggi anche: Blade Runner 2049, film su Rai 3 domenica 26 aprile / Stasera in tvBeautiful, trame: Thomas vuole riconquistare Hope Nelle puntate di sabato e domenica, Thomas (Matthew Atkinson) ha chiesto informazioni a Sally (Courtney Hope) sulla situazione matrimoniale di Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton). Quest’ultimo, intanto, ha fatto una sorpresa alla moglie. Ridge (Thorsten Kaye) ha fatto fatica a raccontare a Brooke (Katherine Kelly Lang) le sue perplessità sull’amicizia tra Hope e Thomas. Nell’appuntamento inedito, Thomas spiegherà a Sally di non avere mai messo da parte i sentimenti provati qualche ... Leggi su tvsoap Beautiful Anticipazioni 26 aprile 2020 : Una confidenza di Thomas rischia mettere in pericolo Sally!

