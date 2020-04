Beautiful anticipazioni | Thomas alla conquista di Hope e la missione non sembra

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 aprile 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani 27 aprile 2020. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo andando direttamente a Los Angeles! I fatti: nelle ultime puntate della soap americana, che viene vista ogni giorno da oltre 3 milioni di persone in Italia, abbiamo visto come Liam esi siano molto allontanati. La ragazza è convinta che Liam debba avere una nuova vita al fianco di Steffy e crescere insieme a lei le due bambine. Nel frattempo, dopo esser tornato a Los Angeles con Douglas, si avvicina sempre di più a, facendo leva proprio sul rapporto che la ragazza ha con suo figlio… Liam si sta rendendo conto chelo sta allontanando ma prova a fare di tutto per rimettere insieme il loro matrimonio. Nel frattempopunta a ...