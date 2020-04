Beach volley | si apre uno spiraglio Spadafora | “Domani riunione con la commissione

(Di domenica 26 aprile 2020) Ci sono notizie tutto sommato confortanti e incoraggianti per chi ama praticare gli sport in spiaggia e attende con ansia la stagione estiva per dedicarsi atennis,soccer. La prima notizia positiva è che le indiscrezioni di un blocco totale di tali attività da qui alla fine della stagione estiva, venitlato da alcuni quotidiani nei giorni scorsi, non è stata confermata nè dal Primo Ministro Giuseppe Conte, nè dal ministro con delega allo sport Vincenzo. A “Che tempo che fa”, il programma di Fabio Fazio di Raidue, pochi minuti fa, su domanda precisa formulata dall’opposto della Nazionale e di Modena Ivan Zaytsev: “Potremo quest’estate giocare asulla spiaggia?“ Il Ministro ha risposto con un impegno: “Partendo dal presupposto che lo sport non è solo il ...

MarioMarple : Quest’altro “ma quest’estate sulla spiaggia possiamo giocare a beach volley”? ????? ma neanche ci si può mettere pie… - lucadiprospero : Comunque regà conta più uno che fa beach volley che un lavoratore dello spettacolo. #CTCF #covid_19italia… - OlivaPierpaolo : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Estate 2020: salviamo il Beach Volley! - Firma la petizion… - Maievaso : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Estate 2020: salviamo il Beach Volley! - Firma la petizion… - anto3098 : Presidenza del consiglio dei ministri, Governo Italiano: Estate 2020: salviamo il Beach Volley! - Firma la petizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Ci sono notizie tutto sommato confortanti e incoraggianti per chi ama praticare gli sport in spiaggia e attende con ansia la stagione estiva per dedicarsi a beach volley e beach tennis, beach soccer.Approfittatene per fare delle belle (e tonificanti) pedalate! Fare sport in spiaggia: approfittate di ogni occasione per muovervi e divertirvi! Una partita a calcio, una partita di beach volley o ...