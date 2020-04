Bayern Monaco, Hoeness: «Ripresa campionato? Polemiche discutibili» (Di domenica 26 aprile 2020) L’intervento di Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, sulla Ripresa della Bundesliga: ecco le sue parole Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha predicato calma riguardo alla Ripresa del campionato in Germania. Ecco il suo commento sulla Bundesliga a Kicker. «Non è ammissibile che si perda anche una sola vita per una settimana o due di divertimento: nessuno potrebbe farsi carico di una simile responsabilità. Le Polemiche sono discutibili, ma vista la situazione economica di alcuni club, è un passaggio vitale: la Lega sta lavorando bene, come dimostra il negoziato con Sky che ha portato la liquidità necessaria ai club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bayern Monaco - Davies : «Contento di tornare ad allenarmi ma la situazione non è facile»

L'intervento di Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, sulla Ripresa della Bundesliga: ecco le sue parole Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha predicato calma riguardo alla Ripresa del campionato in Germania. Ecco il suo commento sulla Bundesliga a Kicker. «Non è ammissibile che si perda anche una sola vita per una settimana o due di divertimento: nessuno potrebbe farsi carico di una simile responsabilità. Le Polemiche sono discutibili, ma vista la situazione economica di alcuni club, è un passaggio vitale: la Lega sta lavorando bene, come dimostra il negoziato con Sky che ha portato la liquidità necessaria ai club».

