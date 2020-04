OA_Sport : Basket: NBA, ci si può ricominciare ad allenare dall’inizio di maggio dove le ordinanze sul coronavirus saranno all… - LaStampa : Basket: la Nba torna in campo, ma solo per gli allenamenti individuali - LaStampa : Dal 1° maggio in alcuni stati degli Usa sarà possibile ricominciare la preparazione. Ancora vietati invece i lavor… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, la #nba ha autorizzato dal 1 maggio gli allenamenti in alcuni stati - ciassette : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, la #nba ha autorizzato dal 1 maggio gli allenamenti in alcuni stati -

Ultime Notizie dalla rete : Basket NBA Basket: la Nba torna in campo, ma solo per gli allenamenti individuali La Stampa NBA - The Last Dance: il regolamento di conti delude Toni Kukoc

Toni Kukoc è rimasto deluso dai primi due episodi di "The Last Dance", notando che le controversie su Scottie Pippen o Jerry Krause abbiano avuto la precedenza sulle imprese fatte dalla squadra per ...

Coronavirus, la Nba ha autorizzato dal 1 maggio gli allenamenti in alcuni stati

La Nba ha autorizzato a partire dall'1 maggio la ripresa degli allenamenti individuali in quegli stati e città dove le restrizioni per la pandemia sono state allentate o lo saranno nei prossimi giorni ...

