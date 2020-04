Barbara D’Urso | lutto | il ricordo dell’amico scomparso

Leggi su youmovies

(Di domenica 26 aprile 2020) Questo articoloD’Urso,: ildell’amicoè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.D’Urso rievoca un vecchioe ricorda l’amico, ma i fan non ci stanno e invadono la conduttrice di polemiche: ecco cosa è successo.D’Urso continua ad essere presa di mira sui social, tra la preghiera con Matteo Salvini e l’inseguimento in diretta a Pomeriggio 5 la situazione per la conduttrice non …