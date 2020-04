Bar | ristoranti | parrucchieri | centri estetici | il primo giugno la riapertura

giorgio_gori : Riaprono le sale da gioco ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo sen… - BrunoVespa : Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo g… - matteosalvinimi : #Salvini: Non una parola sul Turismo. Ma come si fa a pensare di far riaprire bar e ristoranti il primo giugno? Qua… - r_corti : RT @marifcinter: Se imponi il divieto di passaggio da regione a regione, non ha senso non diversificare le aperture. I bar, ristoranti e pa… - giovanninia : RT @giorgio_gori: Riaprono le sale da gioco ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo senza inc… -

Bar ristoranti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bar ristoranti