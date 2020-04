“Avevo questi sintomi anomali e poi..”, la testimonianza di una ragazza 28enne: l’assessore Viviane Moro (Di domenica 26 aprile 2020) Prima l'isolamento volontario a casa, poi il peggioramento e il tampone: positivo. È Viviane Moro, assessore all'istruzione del Comune di Roncade, a rendere pubblico il suo contagio da coronavirus. Lo ha fatto ieri pomeriggio con un lungo post su Facebook, con l'intento di tranquillizzare tutti i roncadesi. «Sì, sono risultata positiva anche io al Covid-19 - ha scritto l'assessore sui social - Il mio isolamento è iniziato qualche settimana fa quando ho cominciato ad avere qualche linea di febbre. Dopo aver consultato il mio medico, i sintomi non sembravano essere riconducibili al Covid-19. Nonostante questo sono stata comunque a casa in isolamento». (Continua...) I contatti con l'esterno sono stati dunque subito azzerati. Era marzo, e il picco della pandemia era comunque ancora lontano. Tanto che le nuove direttive dell'Usl sono entrate in vigore ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 aprile 2020) Prima l'isolamento volontario a casa, poi il peggioramento e il tampone: positivo. È Viviane Moro, assessore all'istruzione del Comune di Roncade, a rendere pubblico il suo contagio da coronavirus. Lo ha fatto ieri pomeriggio con un lungo post su Facebook, con l'intento di tranquillizzare tutti i roncadesi. «Sì, sono risultata positiva anche io al Covid-19 - ha scritto l'assessore sui social - Il mio isolamento è iniziato qualche settimana fa quando ho cominciato ad avere qualche linea di febbre. Dopo aver consultato il mio medico, inon sembravano essere riconducibili al Covid-19. Nonostante questo sono stata comunque a casa in isolamento». (Continua...) I contatti con l'esterno sono stati dunque subito azzerati. Era marzo, e il picco della pandemia era comunque ancora lontano. Tanto che le nuove direttive dell'Usl sono entrate in vigore ...

