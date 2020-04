Autocertificazione Coronavirus: come cambierà e le novità. Un nuovo modulo da scaricare e stampare (Di domenica 26 aprile 2020) “Inizia la Fase 2, ora convivenza con il virus. Bisogna tenere la distanza sociale o curva risale. Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze“.Sono queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 20.20 sulla Fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia. A partire dal 4 maggio vi saranno delle piccole concessioni, riguardanti le attività di ristorazione con asporto, riapriranno parchi pubblici e giardini ma l’orientamento è di permettere che all’aperto possa stare vicino un numero molto limitato di persone se componenti di una stessa famiglia. Resteranno chiuse le aree per i bambini, saranno permessi i funerali, ma con la sola presenza dei ... Leggi su oasport Coronavirus - nuovo Dpcm fase 2 : Conte : «Restiamo a distanza - ancora rischi». Visite agli amici - take away - trasporti - funerali : le misure. Servirà ancora autocertificazione

