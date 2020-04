Attenzione alla ‘Truffa dello squillo’: può costare 1,5 euro al secondo, l’allarme della Polizia Postale (Di domenica 26 aprile 2020) State attenti alla truffa dello squillo. Arriva una telefonata da un numero estero. Poco dopo ne arriva un’altra. A quel punto la curiosità spinge alcune persone a richiamare il numero, cadendo nella trappola dei truffatori. Può sembrare uno scherzo, ma arriva a costare anche 1,5 euro al secondo. LA TRUFFA dello SQUILLETTO La Polizia postale segnala la recrudescenza della “truffa dello squilletto”: arriva una telefonata da un numero estero, giusto un paio di squilli per attirare l’Attenzione dell’utente. Poco dopo ne arriva un’altra. A quel punto la curiosità spinge alcune persone a richiamare il numero, cadendo nella trappola dei truffatori. A quella telefonata ci sarà una risposta immediata; a volte nessuno parla, altre volte parte un audio registrato che intrattiene per qualche secondo l’interlocutore. Può ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - lettera aperta di 300 scienziati : “Attenzione alla raccolta dati delle app anti pandemia”

Lockdown - Paolo Becchi : "Attenzione alla rivolta degli oppressi"

Coronavirus - lettera aperta di 300 scienziati : “Attenzione alla raccolta dati delle app anti pandemia” (Di domenica 26 aprile 2020) State attentitruffasquillo. Arriva una telefonata da un numero estero. Poco dopo ne arriva un’altra. A quel punto la curiosità spinge alcune persone a richiamare il numero, cadendo nella trappola dei truffatori. Può sembrare uno scherzo, ma arriva aanche 1,5al. LA TRUFFASQUILLETTO La Polizia postale segnala la recrudescenza“truffasquilletto”: arriva una telefonata da un numero estero, giusto un paio di squilli per attirare l’dell’utente. Poco dopo ne arriva un’altra. A quel punto la curiosità spinge alcune persone a richiamare il numero, cadendo nella trappola dei truffatori. A quella telefonata ci sarà una risposta immediata; a volte nessuno parla, altre volte parte un audio registrato che intrattiene per qualchel’interlocutore. Può ...

Treccani : Progettare la ripartenza può tradursi in una maggiore attenzione alle politiche europee, all'istruzione, alla ricer… - carlosibilia : Sono in arrivo ulteriori risorse per le #scuole dei nostri ragazzi, 320 milioni di euro che si aggiungono ai 510 gi… - GianlucaVasto : Alla Camera ho ascoltato con molta attenzione, dai banchi del Governo, gli interventi delle opposizioni. Facendo d… - ificouldxflyy : RT @nialltookme: Piuttosto che un articolo sui larry avrei preferito leggere dj Liam che è andato ad aiutare nelle food bank, di uno degli… - AnnamariaBosia : RT @36Antignani: @LorenzoVitolo @Mingus2011B @altriSuoni @CTag25 @ReconditaArmon2 Bello, Lorenzo. Pomigliano ha sempre avuto una particolar… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla La Polizia avverte: “Attenzione alla truffa dello squillo” ilSicilia.it Europa significa attenzione concreta alle persone

Quella attenzione alle persone che con insistenza Papa Francesco ... questa grande solitudine. Non tocca alla politica rispondere, e come? Sono convinto che questa fase, anche così dolorosa, stia ...

La cultura del Comune di Lecce “trasloca” alla Regione? Vera opportunità o incapacità?

Ci sono tante situazioni carenti che avrebbero richiesto una giusta attenzione: dal museo della cartapesta, alla gestione del Castello Carlo V, alla gestione degli spazi per i giovani, alla ...

Quella attenzione alle persone che con insistenza Papa Francesco ... questa grande solitudine. Non tocca alla politica rispondere, e come? Sono convinto che questa fase, anche così dolorosa, stia ...Ci sono tante situazioni carenti che avrebbero richiesto una giusta attenzione: dal museo della cartapesta, alla gestione del Castello Carlo V, alla gestione degli spazi per i giovani, alla ...