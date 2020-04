Ascolti tv | dati auditel sabato 25 aprile Sfida tra Paolo Bonolis e Massimo Ranieri

(Di domenica 26 aprile 2020) Come sono angliTV di ieri,25? Laè stata tra “Ciao Darwin – Terre Desolate” su Canale 5 e “Stasera sogna con” su RAI 1. Ha vinto il programma condotto da: ecco “come” e gli altridella serata. Stasera Sogna con– RAI 1 ha ottenuto 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Petrolio Antivirus – RAI 2 ha interessato 1.276.000 spettatori (4.7%). I Topi – RAI 3 Uscita nel 2018, la seconda puntata della serie TV di e con Antonio Albanese ha divertito 1.315.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. La Ciociara – Rete 4 In occasione del 25, questo classico del nostro cinema con Sophia Loren (Vittorio De Sica, 1960) ha catturato l’attenzione di 1.031.000 spettatori con il 4.1% di share. Ciao Darwin – ...

Affaritaliani : Bonolis batte Massimo Ranieri: prime time di Canale 5. I dati Auditel - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Paolo Bonolis batte Massimo Ranieri: il prime time è di Canale 5. Tutti i dati - infoitcultura : Ascolti tv, dati auditel venerdì 24 aprile. Sfida tra Paperissima e Pavarotti - Affaritaliani : Ascolti tv, Paolo Bonolis batte Massimo Ranieri: il prime time è di Canale 5. Tutti i dati - CorriereCitta : Ascolti Tv Sabato 25 aprile 2020: Ciao Darwin, Paolo Bonolis, Sogno o Son Desto, share e dati Auditel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 25 aprile 2020? Chi ha avuto la meglio durante la serata del giorno della Festa della Liberazione? Tanti oltretutto erano i programmi in onda. Da Petrolio ...E’ curioso mettere in relazione tale storia con i dati forniti dall’Agcom. Dopo mesi di squilibrio forte e in vari casi ... E al solito, purtroppo, le “altre forze” raccolgono solo le briciole e ...