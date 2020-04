Arthur-Juve: si può grazie alla fiscalità italiana, il Barça intanto sogna due bianconeri (Di domenica 26 aprile 2020) La ​Juve fa sul serio per Arthur Melo, centrocampista classe '96 del Barcellona.​ Il giocatore brasiliano potrebbe lasciare il club catalano in estate, a fronte di una buona offerta. E la Juve ci sta facendo più di un pensierino. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, il regime italiano fiscale italiano, come già accaduto in occasione dell'affare De Ligt, potrebbe favorire la Juventus nella corsa all'acquisto di Arthur. I bianconeri però non vorrebbero investire solo cash per il... Leggi su 90min Calciomercato - Juventus : Arthur in cambio di De Ligt o Bentancur. Inter-Chiesa - pronto l’assalto

Arthur alla Juventus?/ Calciomercato - i blaugrana puntano Pjanic : scambio ideale?

Arthur Juventus - “Mundo Deportivo” : Juve in pole - si pensa allo scambio (Di domenica 26 aprile 2020) La ​fa sul serio perMelo, centrocampista classe '96 del Barcellona.​ Il giocatore brasiliano potrebbe lasciare il club catalano in estate, a fronte di una buona offerta. E laci sta facendo più di un pensierino. Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, il regime italiano fiscale italiano, come già accaduto in occasione dell'affare De Ligt, potrebbe favorire lantus nella corsa all'acquisto di. Iperò non vorrebbero investire solo cash per il...

checcomontanari : RT @Sport_Mediaset: Il #Barcellona 'apre' alla #Juve per #Arthur solo con #DeLigt o #Bentancur. Per il Mundo Deportivo i blaugrana pronti a… - Mr88___ : Trattativa Barcellona Inter per cacaro, Juve propone scambio pjanic arthur Milan c’è da vedere prima chi sarà allen… - enneboom : 'Il Barcellona 'apre' alla Juve per Arthur solo con De Ligt o Bentancur' Col cazzo, la risposta di Paratici - ArmyLoveJu : RT @NonSoloJuve: ??”#Pogba guadagna 16mln e ne costa almeno 100: oggi impensabile per l'inter. #DeLigt interessa a tanti club ma rimarrà cer… - infoitsport : Il Barcellona 'apre' alla Juve per Arthur solo con De Ligt o Bentancur - Sportmediaset -