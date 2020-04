Anticipazioni Diavoli | terza puntata | svelato il segreto di Massimo e Nina

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020) Spoiler3^: Dominic perdonaper il tradimento conVenerdì 1 maggio, su Sky Atlantic, andrà in onda il terzo appuntamento con. Il telefilm tratto dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera continuerà ad appassionare il pubblico italiano proponendo colpi di scena inaspettati e straordinarie rivelazioni. In particolare, nel quinto dei dieci episodi previsti verrà fugato il passato di Dominic Morgan eRuggero. Complice la scomparsa di, i due uomini torneranno a collaborare e sarà questa l’occasione per rivelare un torbido. Durante le ricerche verrà a galla la notte di passione trascorsa traalcuni anni prima rispetto agli eventi narrati. Sorprendentemente, tuttavia, Dominic rivelerà di essere già a conoscenza del tradimento della moglie e del suo ...