Andria | bambina nasce in casa con un parto guidato per telefono dalla centrale operativa

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 aprile 2020) Dopo la chiamata al 118 e in attesa dell’ambulanza, Lea è nata in, grazie alle indicazioni di medici e infermieri che hannoil. E’ accaduto ad. La madre Graziana e il padre Giuseppe hanno seguito le indicazioni dei sanitari del 118. “E’ successo tutto così all’improvviso, i dolori sono stati da subito molto forti e non siamo riusciti a muoverci per raggiungere l’ospedale – racconta mamma Graziana – allora mio marito ha chiamato il 118 e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza si è lasciato guidarevoce esperta della infermiera Anna Disabato della. Quando sono arrivati i colleghi Lea era appena nata”. Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi L'articoloincon un...