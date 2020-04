Ammalarsi di Covid-19: cosa significa secondo la prima analisi italiana (Di domenica 26 aprile 2020) È possibile tracciare un identikit del paziente con infezione da coronavirus? Risponde a questa domanda una prima indagine condotta su circa 1.600 pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali lombardi nelle settimane iniziali di diffusione del contagio. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA, ha come ricercatore principale Giacomo Grasselli, responsabile della Anestesia e Terapia Intensiva Adulti del Policlinico di Milano diretta da Antonio Pesenti. Leggi su vanityfair “Non sappiamo se gli anticorpi sviluppati da chi guarito dal Covid-19 evitano di ammalarsi nuovamente” avete l’Oms

«Per la maggior parte delle persone, fortunatamente, contrarre il Covid-19 vuol dire ammalarsi di un’infezione virale che si manifesta attraverso sintomi lievi-moderati a carico delle alte vie ...

