Alitalia: Bonomi, ‘con soldi spesi si potevano comprare cinque compagnie aeree’ (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Con i soldi che abbiamo pagato negli ultimi anni per Alitalia, per una compagnia che è ancora tuttora in crisi, compravamo pre-crisi cinque compagnie aeree: Air France, Klm, Lufthansa, Norwegian Air e Finnair. Non credo che il modello sia questo il modello” di intervento dello Stato nell’economia. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz’ora in più su Rai3. L'articolo Alitalia: Bonomi, ‘con soldi spesi si potevano comprare cinque compagnie aeree’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Con iche abbiamo pagato negli ultimi anni per, per una compagnia che è ancora tuttora in crisi, compravamo pre-crisiaeree: Air France, Klm, Lufthansa, Norwegian Air e Finnair. Non credo che il modello sia questo il modello” di intervento dello Stato nell’economia. Lo ha detto Carlo, presidente designato di Confindustria, ospite di Mezz’ora in più su Rai3. L'articolo, ‘consiaeree’ CalcioWeb.

lucivescovi : RT @Mezzorainpiu: Bonomi a #mezzorainpiu: con quello che abbiamo pagato per la crisi di Alitalia, compravamo cinque compagnie aeree - Andrea_V_73 : RT @Mezzorainpiu: Bonomi a #mezzorainpiu: con quello che abbiamo pagato per la crisi di Alitalia, compravamo cinque compagnie aeree - chiaberger : RT @Mezzorainpiu: Bonomi a #mezzorainpiu: con quello che abbiamo pagato per la crisi di Alitalia, compravamo cinque compagnie aeree - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @RadioCapital_fm @MassimGiannini @ilgiornale @alesallusti @GianricoCarof @MuseoEgizio @La7tv Bonomi(C… - linasimonetti49 : RT @Mezzorainpiu: Bonomi a #mezzorainpiu: con quello che abbiamo pagato per la crisi di Alitalia, compravamo cinque compagnie aeree -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Bonomi Chi è Carlo Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria AGI - Agenzia Italia Carlo Bonomi nuovo presidente di Confindustria

Bonomi è nato a Crema, nel `66, e durante gli ultimi tre anni, da numero uno della principale `territoriale` di Confindustria non si è mai sottratto a duri affondi nei confronti della politica su ...

La Confindustria di Bonomi è una voce isolata nell’Italia del neo-statalismo

Di recente, si è espresso a favore della collaborazione tra settore privato e pubblico, ma contro la rinazionalizzazione di Alitalia e la nascita di una sorta di “una seconda Iri”. Bonomi cerca di ...

Bonomi è nato a Crema, nel `66, e durante gli ultimi tre anni, da numero uno della principale `territoriale` di Confindustria non si è mai sottratto a duri affondi nei confronti della politica su ...Di recente, si è espresso a favore della collaborazione tra settore privato e pubblico, ma contro la rinazionalizzazione di Alitalia e la nascita di una sorta di “una seconda Iri”. Bonomi cerca di ...