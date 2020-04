Alda D’Eusanio difende Barbara d’Urso | “Si può anche cambiare canale”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)D’Eusaniod’Urso dalle accuse: “Ricordiamoci di avere un telecomando” Non è la prima volta cheD’Eusanio, giornalista, conduttrice e opinionista in diversi programmi televisivi, interviene in difesa did’Urso. Questo volta, nella lunga intervista rilasciata in esclusiva al periodico Mio,torna su una questione che ha sollevato non poche polemiche: la preghiera di Matteo Salvini in diretta a Live – Non è la d’Urso. Lei, quel giorno, era presente in studio e quindi, con più diritto di altri, dichiara: E’ stato l’ospite a voler recitare l’Eterno riposo. Proibire a Salvini di recitare quella preghiera non sarebbe stato giusto. Avrebbe significato togliergli la libertà di espressione e di pensiero. E per la giornalista la privazione della libertà di ...