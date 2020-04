Alberto Matano foto con donna misteriosa, la dedica: “Buongiorno Principessa” (Di domenica 26 aprile 2020) Alberto Matano, segni particolari: bellissimo. Il giornalista Rai e conduttore de La Vita in Diretta è ormai entrato nel cuore dei telespettatori per la sua bravura e indubbia professionalità, ma anche (e soprattutto) in quello delle sue fan. Avvenente, palestrato e con fisico scultoreo, non è di certo passata inosservata la sua bellezza, tanto da essere considerato, a detta di una folta schiera di ammiratrici, un vero e proprio sex symbol. Alberto Matano cuore solitario,vita privata top secret ma su Instagram… Il giornalista è molto riservato e schivo, e nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale. In passato gli è stato attribuito un flirt con la Emma D’Aquino, sua collega che abbiamo visto co-presentatrice sul palco di Sanremo accanto ad Amadeus, ma il presunto legame è stato più volte ampiamente smentito dai ... Leggi su kontrokultura Brutte notizie per La vita in diretta - stop per Lorella Cuccarini e Alberto Matano : ritorna Caterina Balivo

