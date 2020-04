Airola | dopo sette anni arriva il Tfr per gli ex lavoratori Benfil

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In un momento economico particolarmente delicato per il territorio, è stato finalmente pagatoben, il Tfr agli ex dipendenti delladi. L’azienda bergamasca, posta in liquidazione volontaria nel giugno del 2010, era stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinario, Cigs, dapprima ordinario e poi in deroga. Successivamente la stessa avviò una procedura di licenziamento collettivo per cessazione attività per tutti i, che si concludeva il 10 ottobre 2013, senza alcuna liquidazione del trattamento di fine rapporto (Tfr). Da qui l’azione legale delle maestranze per il riconoscimento del diritto. Com’è noto lasrl, a seguito dell’ottenimento di aiuti pubblici, nel 2003 si era insediata nell’area industriale di, ...