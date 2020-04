Addio a Giulietto Chiesa | dal filosovietismo all’ammirazione per Putin

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 aprile 2020) Il giornalista e scrittoreè morto all’età di 79 anni. A darne l’annuncio il fumettista Vauro, con un post su Facebook: “Non riesco ancora a salutarlo”. Un percorso a suo modo singolare quello di. Espressione tipica dell’intellettuale comunista (fisicamente, con i suoi baffoni, ricordava anche Stalin), non ha però seguito il percorso dell’intellettuale organico di sinistra dopo il crollo del Muro di Berlino. Non è cioè diventato un “liberal”, è rimasto quello che era. Peròera troppo intelligente per fare il nostalgico comunista. E quindi ha assecondato le sue due grandi passioni: l’antiamericanismo viscerale e il legame emotivo e culturale con la Russia, paese dove ha a lungo soggiornato come corrispondente di testate italiane. La qual ...