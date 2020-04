25 aprile: dopo si sta male, prima si stava peggio (Di domenica 26 aprile 2020) 25 aprile: dopo si sta male, prima si stava peggio – Imperversa sui social la polemica tra chi esulta per la fine dell’occupazione nazista e chi si lamenta per l’occupazione attuale, americana e europea. prima del 25 aprile del 1945 (ma l’occupazione tedesca di una parte dell’Italia finì il 2 maggio, con una strage in Veneto), si stava male, malissimo. dopo, eravamo occupati da truppe meno odiose, anzi: ci hanno sfamati, ci hanno aiutati. Essere occupati, però, non è piacevole se dura troppo e se gli occupanti non sono tutti bravi e gentili. Oltre che dagli americani, nel ’45 siamo stati occupati anche dai “marocchini”, le truppe nordafricane francesi, e dai polacchi, generosi nel combattere i tedeschi al posto nostro, poco generosi, anzi il contrario, con gli italiani, considerati nemici da punire. De Gasperi ... Leggi su romadailynews Chernobyl 34 anni dopo : all’1 : 24 del 26 aprile 1986 il più grave incidente della storia dell’energia nucleare

25 aprile : Fratoianni - ‘dopo 75 anni ragioni sempre valide’

Festeggiare il 25 aprile per scegliere chi vogliamo essere dopo il virus (di Marco Revelli) (Di domenica 26 aprile 2020) 25si stasi– Imperversa sui social la polemica tra chi esulta per la fine dell’occupazione nazista e chi si lamenta per l’occupazione attuale, americana e europea.del 25del 1945 (ma l’occupazione tedesca di una parte dell’Italia finì il 2 maggio, con una strage in Veneto), si, malissimo., eravamo occupati da truppe meno odiose, anzi: ci hanno sfamati, ci hanno aiutati. Essere occupati, però, non è piacevole se dura troppo e se gli occupanti non sono tutti bravi e gentili. Oltre che dagli americani, nel ’45 siamo stati occupati anche dai “marocchini”, le truppe nordafricane francesi, e dai polacchi, generosi nel combattere i tedeschi al posto nostro, poco generosi, anzi il contrario, con gli italiani, considerati nemici da punire. De Gasperi ...

Avvenire_Nei : #25aprile Non vogliamo dimenticare. 75 anni dopo: gratitudine, unità, speranza - teatrolafenice : ???? La Fenice era aperta il 25 aprile 1945 e quel giorno andava in scena 'Un ballo in maschera' con Del Monaco nel r… - SkyTG24 : Le #FrecceTricolori dell'Aeronautica hanno sorvolato più volte una #Roma deserta, in occasione del #25aprile. Il pr… - sciltian : @minguzzi @Nozucchero @vanabeau @makkox @matteorenzi Eccone un altro che sostiene che Renzi e Letta avrebbero chiam… - lavocedelfante : RT @manuscod: Cara Anpi puoi anche raccontare la favoletta che i partigiani hanno liberato l'Italia ma l'Italia è stata resa libera dagli a… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile dopo Renato Zero a Techetechetè il 25 aprile, lo speciale in onda su Rai1 OptiMagazine La moglie di Lamberti

Accanto al sindaco Mauro Guerra, a Tremezzo, in rappresentanza dell’Anpi Centro lago, c’era infatti Giusy Galli Lamberti, moglie di Corrado Lamberti, l’astrofisico e divulgatore scientifico con Lenno ...

Coronavirus, cosa si può fare e cosa no in regione: tempi, domande e risposte sull'ordinanza in Friuli Venezia Giulia

Una decisione, questa, presa nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile dopo un confronto serrato all'interno del gruppo di lavoro al lavoro per la redazione del nuovo documento: inizialmente infatti, ...

Accanto al sindaco Mauro Guerra, a Tremezzo, in rappresentanza dell’Anpi Centro lago, c’era infatti Giusy Galli Lamberti, moglie di Corrado Lamberti, l’astrofisico e divulgatore scientifico con Lenno ...Una decisione, questa, presa nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile dopo un confronto serrato all'interno del gruppo di lavoro al lavoro per la redazione del nuovo documento: inizialmente infatti, ...