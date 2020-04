25 aprile, a Milano 50 palazzi si trasformano in schermi cinematografici: film e immagini storiche per “resistere insieme” (Di domenica 26 aprile 2020) Da Lambrate a Dergano, ieri sera i muri di oltre 50 palazzi milanesi si sono trasformati in schermi cinematografici per celebrare la Festa della Liberazione. “Abbiamo pensato che chiunque avesse un proiettore avrebbe potuto regalare ai vicini di casa delle immagini per poter evadere da quello che stiamo vivendo” racconta Elia Rossier, membro di Cinevan che ha promosso l’iniziativa “Panorami di Libertà” insieme ad altre associazioni. C’è chi ha proiettato testimonianze di partigiane e chi spezzoni di film come Roma città aperta o Mediterraneo. “Abbiamo riscoperto uno spazio del vicinato”, raccontano Veronica e il suo compagno che hanno organizzato la proiezione insieme ai vicini, “e oggi che è la Festa della Resistenza è molto importante resistere insieme”. L'articolo 25 aprile, a Milano 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano Milano - 25 aprile : tensione in strada

