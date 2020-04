100 anni di Cagliari #66: Carmine Longo, il diesse del miracolo dalla C alla qualificazione UEFA (Di domenica 26 aprile 2020) ​Chent'annos. Cento anni di ​Cagliari e cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. La programmazione low cost Ha preso il Cagliari in Serie C e lo ha portato fino alla Coppa UEFA. Sei stagioni indimenticabili. Carmine Longo è stato il... Leggi su 90min Usare Skype in quarantena a 100 anni

100 anni di Cagliari #65 : Mario Tiddia - uno dei simboli rossoblù da giocatore e allenatore

100 anni di Cagliari #64 : Ricciotti Greatti - il direttore d'orchestra della squadra Scudettata (Di domenica 26 aprile 2020) ​Chent'annos. Centodi ​e cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. La programmazione low cost Ha preso ilin Serie C e lo ha portato finoCoppa UEFA. Sei stagioni indimenticabili.è stato il...

