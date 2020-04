Zodiac | la storia vera del serial killer al centro del film di David Fincher

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 aprile 2020)diè probabilmente il più veritiero tra i thriller basati su storie vere e gli eventi delsulsono estremamente vicini alla realtà. Lae l'identità diamericano aldeldi, è uno dei grandi misteri irrisolti di tutti i tempi. Secondo varie ricostruzioni il celebre assassino operò nella California del Nord tra gli anni sessanta e gli anni settanta, scrivendo a svariati giornali affermando di aver ucciso 37 persone. Anche se la polizia ha indagato su 2.500 sospetti il caso non è mai stato risolto in quanto la tecnologia forense all'epoca non era sufficientemente avanzata per incriminare un possibile colpevole. Il genere "true crime" è uno dei più duraturi delladel cinema ...